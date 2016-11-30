Наталя Рудова знову розбурхала фанатів відвертим фото

З тих пір, як журнал Maxim визнав Наталію Рудова однією з найсексуальніших жінок Росії, актриса почала ще частіше радувати фанатів провокаційними знімками, повідомляє Informing.

Після оголошення рейтингу найгарячіших красунь, де зірка серіалів «Тетянин день» і «Універ» зайняла почесне друге місце, Наталія розбурхала передплатників свого Instagram еротичним фото, зробленим для цього популярного чоловічого журналу, на якому вона зображена повністю голою.

Трохи пізніше Рудова показала фотографію, де її груди прикриває лише «гумка для волосся», а напередодні вона опублікувала в своєму веб-журналу своє чергове пікантне фото. Цього разу популярна актриса позувала вже в майці, проте, завдяки обраній позі і природній сексуальності Наталії, знімок вийшов досить відвертим.

Як і попередні пікантні фотороботи, це фото викликало бурю захоплення у шанувальників актриси. Фанати Рудової буквально засипали її хвалебними коментарями.