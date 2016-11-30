Співачка Слава виклала фото своєї підрослої доньки

36-річна Слава рідко показує широкому загалу своїх дітей, тому коли в своєму мікроблозі виконавиця опублікувала знімок зі своєю дочкою, якій в грудні виповниться 5 років, пост привернув багато уваги. Адже поки знаменитість займалася своєю кар'єрою, її дочка встигла вирости, повідомляє VistaNews.

Під фотографією виконавиця розмістила коментар, в якому відображаються почуття Антоніни: «Мамочка, дивись як я виросла, поки ти співала !!» і зворушливе "моя Принцеса» від Слави.

З моменту народження молодшої дочки Слава постійно пропадає на роботі. З 2011 року співачка завоювала безліч різних премій, починаючи від декількох «Золотих глобусів» і закінчуючи преміями Fashion People Awards, випустила два альбоми, кілька кліпів і знаходиться постійно в гастрольних поїздках.