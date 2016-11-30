Леді Гага здивувала фанатів образом за останнім «писком» моди

Популярна американська виконавиця Леді Гага вкотре здивувала шанувальників нестандартним, але в той же час дуже модним і стильним образом. На публіці вона з'явилася в шубці і взутті, яке деякого просто шокувало, повідомляє видання GoGetNews.info.

Леді Газі вже 30, а вона активно стежить за модними тенденціями. У Парижі на показі модного бренду жіночої білизни вона з'явилася в синій шубі нестандартного крою із завищеними плечима, а також черевиках на шалено високій платформі.

Потім співачка відправилася гуляти вулицями французької столиці в плісированій спідниці, з милою рожевою сумочкою від відомого бренду, а також у блейзері.

Стилісти залишилися в захваті від такого модного рішення артистки.