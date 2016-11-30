Камалія шокувала фанатів опухлим обличчям

Українська співачка Камалія опублікувала в Instagram спільну фотографію зі своїми західними колегами по сцені Шейлою Бонік з групи «Boney M» і Марією Естер з «Ottawan». Знімок був зроблений після київського концерту співачок. Треба думати, Камалія весело проводила зі світовими зірками час, оскідбки на знімку у всіх на обличчях радісні посмішки, повідомляє видання Zvezdez.ru.

А ось шанувальники не розділили веселощів разом з Камалією. Багатьом підписникам здалося, що співачка на фотографії виглядає дещо неприродно.

Зокрема, фанатів збентежило обличчя Камалії, яке здавалося розпухлим, а очі співачки були занадто маленькими. Можна, звичайно, припустити, що в «опухлому» обличчі винна широка посмішка Камалії. Однак, деякі шанувальники вважають, що співачка зробила собі чергову пластичну операцію або пройшла іншу косметичну процедуру.

Знайшлися й такі, хто припустив, що опухлому обличчю Камалія зобов'язана надмірним вживанням шампанського.