Дідьє Маруані, який звинуватив Кіркорова у плагіаті, російська поліція затримала за здирництво

Несподіване продовження отримала скандальна історія, що почалася місяць тому: соліст французької групи Space Дідьє Маруані звинуватив російського поп-виконавця Філіпа Кіркорова в плагіаті. Звинувачення стосується відомої пісні Кіркорова «Жестокая любовь», оскільки мелодія її приспіву аж надто скидається на французьку композицію «Symphonic space dream», повідомляє видання Paparazzi.ru.

Судитися Маруані збирався на території РФ, його адвокат Ігор Трунов повідомляв, що їхні вимоги до Кіркорова складають 75 000 000 рублів і заборону на виконання пісні.

Філіп Кіркоров разом зі своїм адвокатом Олександром Добровинський вже було підготувалися до суду, але позову так і не отримали.

Замість цього до них нібито потрапила інформація від «знаменитих» російських пранкерів (телефонних хуліганів) «Вована» і «Лексуса». Як виявилося, молоді люди від імені Філіпа поспілкувалися з Дідьє по телефону та електронною поштою. В процесі цього спілкування француз, думаючи, що спілкується з Кіркоровим, заявив, що мовляв конфлікту не хоче, але його мовчання вартує 1 000 000 євро.

Російський співак з адвокатом одразу ж написали зустрічну заяву в правоохоронні органи із звинуваченнями Маруані у вимаганні великої суми грошей.

Вчора музикант Дідьє Маруані та його юрист були затримані поліцією в банку, де відбулася їхня зустріч з Філіпом Кіркоровим нібито для передачі зазначеної суми грошей.

Вони були доставлені у відділення поліції для дачі роз'яснень, але через відсутність французького консула їх було відпущено. Сьогодні ввечері, вони повинні знову з'явитися в правоохоронні органи.