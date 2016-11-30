Джигурда та Анісіна офіційно розлучилися

Рішення про розірвання шлюбу зоряної пари прийняла дільниця мирового судді №100 Красногорського району Московської області, повідомляє «Рамблер».

На розлучення з 55-річним актором спортсменка подала в суд 25 жовтня. Причиною свого рішення вона назвала «непримиренні протиріччя і безвідповідальне ставлення Джигурди до своєї сім'ї». Крім того, Анісіна зазначила, що в неї з колишнім чоловіком різне розуміння ролі подружжя в сім'ї і різне ставлення до виховання дітей.

Протиріччя, як зазначила колишня дружина актора, постійно провокували сварки. Як говориться в повідомленні, на сьогодні залишається невідомим, з ким із батьків залишаться двоє малолітніх дітей: семирічний Мік-Анжел Кріст і шестирічна Ева-Влада.

У 2015 році Анісімова вже намагалася розлучитися з Джигурдою, однак тоді подружжю вдалося домовитися.