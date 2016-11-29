Дочка Валерія Меладзе поділилася фотографіями батьків

Середня дочка Валерія Меладзе поділилася рідкісними сімейними фото, повідомляє 7days.

На одній із них зображені її батьки — Валерій та Ірина Меладзе — в ті роки, коли між подружжям ще панували любов і взаєморозуміння.

Нагадаємо, подружжя Меладзе прожили разом 15 років і у них народилися три дочки: Інга, Софія й Аріна. Однак у 2014 році пара офіційно розлучилася.

Незадовго до цього з’ясувалося, що в музиканта паралельно виникли стосунки зі співачкою Альбіною Джанабаєвою і в них вже був син Костянтин (зараз у пари двоє дітей). Розлучення Ірини та Валерія був дуже складним, проте співак зумів зберегти повагу і любов своїх дочок.

На іншій фотокартці сфотографована маленька Софія разом із татом. Причому, судячи з антуражу, на кадрі зображене відвідування родиною японського ресторану.