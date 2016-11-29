Олександр Буйнов потрапив у госпіталь

На щастя, артист їх все подолав. Але сьогодні «вилізла» ще одна болячка. Інформацією про свою недугу Олександр поділився з підписниками, повідомляє Paparazzi.ru.

«Я завжди чекав ..., Марчелло коли-небудь зіб'є мене з ніг ..., але так, щоб носом в дорогу?! Їду в улюблений госпіталь РВСН, зараз будемо вставляти на місце. Приходьте завтра на концерт в Подольську — відбудеться при БУДЬ-ЯКОМУ НОСІ !!!

Хто ще овен? У нас-же все на обличчі?» — написав Буйднов.

На щастя, судячи з запису про те, що завтрашній концерт співака в силі, хвороба не серйозна, але лікуватися завжди неприємно.

«Поставили кістку на місце, значить буде завтра концерт, до зустрічі в Подольську!», — залишив коментар Олександр.