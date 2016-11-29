Денні ДеВіто розлучається після 34 років шлюбу

Пара, яка прожила у шлюбі 34 роки й до цього кілька разів була на межі розлучення, цього разу таки поставить крапку в стосунках, повідомляє «ТаблоID».

Принаймні про це запевняють в оточенні ДеВіто.

За словами джерел, 71-річний Денні й 68-річна Рея останнім часом живуть окремо та обговорюють своє розлучення, яке може обійтися акторові у 140 мільйонів доларів.

«Денні і Рея розійшлися, зійшлися і розійшлися знову. Цього разу, схоже, остаточно», — зазначив інформатор.

«Причина, з якої вони не оголошують про це публічно — бажання зберегти таємницю заради своїх дорослих дітей», — додали в оточенні актора.

Подейкують, поки ще подружжя вже готується продати спільний будинок.

Як відомо, ДеВіто і Перлман одружилися у 1982-му році. У пари є троє дітей, найменшому з яких 29 років.

Перша інформація про негаразди в зірковому шлюбі з'явилися в 2012-му році. Тоді кохана актора втомилася від його звички фліртувати з молодими жінками.

Та за рік, у 2013-му, Денні попросив у Реї дати йому другий шанс. І подружжя знову почало жити разом. Після примирення ДеВіто з дружиною навіть планували повторити обітниці.