Денні ДеВіто розлучається після 34 років шлюбу
Американський актор Денні ДеВіто та його дружина Рея Перлман вирішили остаточно розійтися.
Пара, яка прожила у шлюбі 34 роки й до цього кілька разів була на межі розлучення, цього разу таки поставить крапку в стосунках, повідомляє «ТаблоID».
Принаймні про це запевняють в оточенні ДеВіто.
За словами джерел, 71-річний Денні й 68-річна Рея останнім часом живуть окремо та обговорюють своє розлучення, яке може обійтися акторові у 140 мільйонів доларів.
«Денні і Рея розійшлися, зійшлися і розійшлися знову. Цього разу, схоже, остаточно», — зазначив інформатор.
«Причина, з якої вони не оголошують про це публічно — бажання зберегти таємницю заради своїх дорослих дітей», — додали в оточенні актора.
Подейкують, поки ще подружжя вже готується продати спільний будинок.
Як відомо, ДеВіто і Перлман одружилися у 1982-му році. У пари є троє дітей, найменшому з яких 29 років.
Перша інформація про негаразди в зірковому шлюбі з'явилися в 2012-му році. Тоді кохана актора втомилася від його звички фліртувати з молодими жінками.
Та за рік, у 2013-му, Денні попросив у Реї дати йому другий шанс. І подружжя знову почало жити разом. Після примирення ДеВіто з дружиною навіть планували повторити обітниці.