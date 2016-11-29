Вікторія Боня опублікувала фото в купальнику власного виробництва

Вікторія Боня опублікувала фото в купальнику власного виробництва

Шанувальники відзначили, що купальний костюм, в якому знялася Боня, не надто відвертий.

Джерело: Відомості

Світська левиця Вікторія Боня виклала на своїй сторінці в Instagram фотознімок, на якому вона постала в одному лише купальнику, повідомляє «РенТВ».

Шанувальники відзначили, що купальний костюм не надто відвертий. Але сама Боня вважає, що головне — зручність.

Притому що принади  її фігури він підкреслює. 

Боня зізналася, що це її власний купальник, який вона розробила. Незабаром вона має намір випустити цілу колекцію.

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