Вікторія Боня опублікувала фото в купальнику власного виробництва
Шанувальники відзначили, що купальний костюм, в якому знялася Боня, не надто відвертий.
Світська левиця Вікторія Боня виклала на своїй сторінці в Instagram фотознімок, на якому вона постала в одному лише купальнику, повідомляє «РенТВ».
Шанувальники відзначили, що купальний костюм не надто відвертий. Але сама Боня вважає, що головне — зручність.
Притому що принади її фігури він підкреслює.
Боня зізналася, що це її власний купальник, який вона розробила. Незабаром вона має намір випустити цілу колекцію.