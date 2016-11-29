Вікторія Боня опублікувала фото в купальнику власного виробництва

Світська левиця Вікторія Боня виклала на своїй сторінці в Instagram фотознімок, на якому вона постала в одному лише купальнику, повідомляє «РенТВ».

Шанувальники відзначили, що купальний костюм не надто відвертий. Але сама Боня вважає, що головне — зручність.

Притому що принади її фігури він підкреслює.

Боня зізналася, що це її власний купальник, який вона розробила. Незабаром вона має намір випустити цілу колекцію.