Діана Арбеніна розповіла, де черпає натхнення

Російська рок-співачка Діана Арбеніна дала великий концерт, на якому виконала найкращі свої композиції, повідомляє «РенТВ». Після виступу вона розповіла журналістам, що вважає себе щасливою людиною.

Також вона зазначила кілька особливостей своїх пісень про кохання.

«Ніколи не страждала від любові. Вона завжди у мене яскрава була. Тому я так про неї яскраво співала. Не так «му-му» і щось там таке, а співала яскраво, насичено, з розмаху. Зараз я хвилини півтори, як зійшла зі сцени і абсолютно щаслива. ось таке-ось щастя по-арбенінськи. Треба вміти себе людям віддавати. Це найголовніше, що придумав Бог», — сказала Арбеніна.

Вона зізналася, що любов і глядачі допомагають їй черпати натхнення.

«Я дуже люблю своїх дітей, і теж черпаю в них своє натхнення. Але любов — це не прості слова. Мені здається, що ті люди, у яких її немає, а є тільки робота і, умовно, пиво вечорами, то мені їх шкода. Треба любити», — розповіла Арбеніна.