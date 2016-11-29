Ольга Полякова опублікувала фото себе 16-річної

На фотографії тоді ще 16-річна Оля стоїть поруч зі своєю матір’ю, схожість з якою відразу ж помітили підписники зірки, повідомляє VistaNews.

Архівне фото юнацьких років Ольги Полякової днями з’явилося в її мікроблозі. Зірка стоїть поруч з мамою, і неможливо не розгледіти подібності між ними.

Шанувальники Полякової відзначили, що співачка анітрохи не змінилася і виглядає так само чудово.

Фотознімок був «схвалений» десятком з гаком тисяч оцінок, і доповнений похвальними коментарями фоловерів.