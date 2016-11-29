Ольга Полякова опублікувала фото себе 16-річної

Ольга Полякова опублікувала фото себе 16-річної

Ольга Полякова опублікувала в Instagram архівний знімок.

Джерело: Відомості

На фотографії тоді ще 16-річна Оля стоїть поруч зі своєю матір’ю, схожість з якою відразу ж помітили підписники зірки, повідомляє VistaNews

Архівне фото юнацьких років Ольги Полякової днями з’явилося в її мікроблозі. Зірка стоїть поруч з мамою, і неможливо не розгледіти подібності між ними. 

Шанувальники Полякової відзначили, що співачка анітрохи не змінилася і виглядає так само чудово. 

Фотознімок був «схвалений» десятком з гаком тисяч оцінок, і доповнений похвальними коментарями фоловерів. 

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