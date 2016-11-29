Андрій Данилко розповів про своє єдине кохання

Як відомо, Андрій Данилко в свої 43 роки жодного разу не був у офіційному шлюбі, але це зовсім не означає, що артист жодного разу не закохувався, повідомляє видання Zvezdez.ru.

Під час передачі «Моя правда» артист відкрив завісу зі свого особистого життя і заявив, що в його житті була перша і єдина любов, але доля обійшлася з зіркою жорстоко і Данилко не зміг створити сім’ю з коханою.

Андрій не став називати імені своєї коханої, але зізнався, що якщо йому необхідно написати щось сумне, то він подумки повертається в той час, коли розлучився з коханою. Артист не став приховувати, що навіть готовий був одружитися на своїй обраниці і планував весілля, але доля розпорядилася по-іншому.

Данилко звинувачує в розставанні з коханою самого себе, оскільки вважає, що був занадто нав’язливим, а це нікому не подобатися. Тепер Андрій знає, що чоловік зобов’язаний завжди бути з характером і не перетворюватися на ганчірку.