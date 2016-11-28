Батько Жани Фріске теж планує написати книгу

Пристрасті між Дмитром Шепелєвим і сімейством Фріске розпалюються, повідомляє Paparazzi.ru.

Нова емоційна буря була пов’язана з випускному книги про Жанну Фріске під авторством її чоловіка Дмитра Шепелєва.

Телеведучий описав боротьбу Жанни з недугою, а також описав свій стан у ті дні. Однак батькові Жанни Фріске твір не сподобалося, незважаючи на те, що чоловік його навіть не прочитав.

Батько співачки переконаний, що Шепелєв багато про що збрехав. Щоб справедливість восторжествувала чоловік вирішив написати свою книгу про дочку без прикрас.