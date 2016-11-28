Померла краща подруга Єлизавети II

Букінгемський палац заявив, що для її величності це «особиста справа», повідомляє EuroMag.

Її величність їздила в місто Віндзор (графство Беркшир) у будинок кузини на початку листопада, коли дізналася, що та захворіла. Місіс Родс фігурувала в ряді документальних фільмів про Єлизавету II, але дуже рідко давала інтерв'ю журналістам. Сестри були близькі і зустрічалися в Віндзорі після недільних служб.

Королівське джерело розповіло Daily Mail, що «королева спустошена, оскільки втратила кращого друга. Вона виросла разом з місіс Родс. Вони залишалися близькі під час правління її величності і королева була постійним гостем в будинку Маргарет у Віндзорі, до останніх днів».

Як відзначило джерело, це велика втрата для королівської сім'ї і всіх наближених.

«Вона була незвичайною жінкою», — додало джерело.