Леді Гага розплакалася під час інтерв’ю (відео)

Трансляція розмови зірки із журналістом відбулася вчора. Зі сльозами на очах артистка зізналася, що сумує за людьми і справжнім простим спілкуванням, повідомляє VistaNews.

Вона зізналася, що люди зі звичайного життя кудись зникли після того, як вона досягла піку популярності, тому зараз їй дуже не вистачає банальних щоденних взаємодій: звичайного вітання давнього приятеля, розмови по душам з подругою або просто діалогу ні про що із сусідом.

«Я сумую за людьми, — сказала Леді Гага, несподівано заплакавши. — Я розумію, що коли людина перетинає певну межу популярності, він не вільний більше. Як тільки я виходжу на вулицю, я належу, в деякому сенсі, всім іншим, але не собі. Це законно, ходити за мною, вистежувати мене на пляжі. І я не можу подзвонити в поліцію або попросити їх піти».

Єдине, чого не можуть відібрати шанувальники, це свобода в душі, вважає зірка.