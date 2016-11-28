Леді Гага розплакалася під час інтерв’ю (відео)
Співачка розплакалась під час інтерв’ю для каналу CBS.
Трансляція розмови зірки із журналістом відбулася вчора. Зі сльозами на очах артистка зізналася, що сумує за людьми і справжнім простим спілкуванням, повідомляє VistaNews.
Вона зізналася, що люди зі звичайного життя кудись зникли після того, як вона досягла піку популярності, тому зараз їй дуже не вистачає банальних щоденних взаємодій: звичайного вітання давнього приятеля, розмови по душам з подругою або просто діалогу ні про що із сусідом.
«Я сумую за людьми, — сказала Леді Гага, несподівано заплакавши. — Я розумію, що коли людина перетинає певну межу популярності, він не вільний більше. Як тільки я виходжу на вулицю, я належу, в деякому сенсі, всім іншим, але не собі. Це законно, ходити за мною, вистежувати мене на пляжі. І я не можу подзвонити в поліцію або попросити їх піти».
Єдине, чого не можуть відібрати шанувальники, це свобода в душі, вважає зірка.