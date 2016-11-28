Анджеліна Джолі вже знайшла нового батька для своїх дітей

Ряд ЗМІ повідомляють, що діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта тепер звуть татом Джонні Деппа, повідомляє Paparazzi.ru.

З таким гучним твердженням вийшов таблоїд National Enquirer, який останнім часом присвячує розлучення зоряної пари дуже багато смуг свого видання.

І в цей раз Enquirer запевняє, що в період розлучення Анджеліна Джолі знайшла підтримку у свого друга Джоні Депа. Таке цілком може бути, адже, як відомо, вони дружать з часів зйомок в 2010 році фільму «Турист». Подейкували, що вже тоді між акторами проскочила іскра, яку помітили не тільки Ванесса Параді та Бред Пітт, але й репортери, які оточували їх.

Але найдивніше, що діти вже називають Деппа «тато Джноні», коли він приїжджає до них в особняк в передмісті Лос-Анджелеса.

Невже діти так швидко забули Бреда або їм все одно кого називати татом? Хоча, не виключено, що це Джолі розпускає такі чутки, щоб позлити Пітта і показати наскільки байдужі до нього діти над якими він так хоче отримати опіку.