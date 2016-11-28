Принц Гаррі «зізнався» в любові до іншої жінки

Принц Гаррі, який зараз здійснює тур по країнах регіону Карибського моря, здивував жителів острова St. Vincent. Під час зустрічі з місцевими мешканцями він дозволив собі заяву, яка всіх спантеличила, повідомляє 7days.

Коли Гаррі спілкувався з натовпом жінок, які його оточили, одна з них ризикнула звернутися до молодшого брата принца Вільяма з несподіваною заявою. «Я вас просто обожнюю!» — сказала вона. На що Гаррі, на загальний подив, відповів: «І я вас люблю!».

Ймовірно, принц зреагував подібним чином тільки з ввічливості. Але дама — її звуть Avis Collis — прийшла в результаті свого обміну репліками з Гаррі зовсім до нших висновків.

«Я не можу повірити в те, що принц мене любить! Але ж він сказав це при свідках! І хоча мені 54 роки, я ще в прекрасній формі і абсолютно вільна!» — заявила вона представникові місцевої преси.

Що ж стосується Гаррі, то він не бачився з дівчиною, в яку він дійсно закоханий — тобто з Меган Маркл — вже близько двох тижнів. Вони навіть «великий уїк-енд», тобто святкування Дня Подяки, провели нарізно.

Меган використовувала вихідні, щоб поспілкуватися зі своєю родиною, яку вона давно не бачила через інтенсивні зйомок чергового сезону серіалу «Форс-мажори», де вона грає одну з головних ролей. А Гаррі навіть в свята був зайнятий виконанням своїх обов'язків члена королівської сім'ї, тобто завершенням офіційного туру.

Зате вже зовсім скоро вони, напевно, побачаться знову. У всякому разі, за відомостями репортерів британської преси, після завершення візиту Гаррі має намір відправитися з Меган в романтичну подорож. Куди саме, поки не повідомляється — з міркувань безпеки.