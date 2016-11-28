Анжеліка Варум розповіла про свою дитячу мрію

Анжеліка Варум, коли була ще зовсім маленькою, мріяла про те, щоб жити в телефонній будці. Таке несподіване зізнання співачка зробила в своєму мікроб лозі, повідомляє 7days.

«У дитинстві моєю заповітною мрією було — жити в телефонній будці (мабуть, так на мене впливав авторитет Чебурашки). Переваги були в повній мірі! По-перше — незрівнянно менша площа для генерального прибирання, яку, як війну, оголошувала моя мама приблизно раз на місяць і яка спричиняла болісний розбір «творчого безладу» в моїх тумбочці і шафі. По-друге — наявність в оселі неймовірної на той час розкоші — власного телефонного апарату! Пройшли роки. Телефон у мене в кишені, я, як і раніше, вважаю за краще малі площі великим і найзатишніше себе відчуваю в компанії, що розташувалася на кухні!» — розповіла Анжеліка.

Втім, шанувальники помітили в коментарях, що 47-річна Варум трохи лукавить. Адже заміський будинок пари в Підмосков'ї, а також квартири в Москві і Майямі точно не можна назвати маленькими за розміром.