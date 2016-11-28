Демі Роуз прийшла на світську вечірку в прозорій сукні і без білизни

Напевно, Демі не стала б так популярна в рідній Англії, якби не її схожість з Селеною Гомес, але тим не менше, для старту кар'єри цього було достатньо, повідомляє видання Paparazzi.ru.

Дівчина зростом всього 1 метр 57 сантиметрів почала з успіхом рекламувати нижню білизну, звернувши на себе увагу не тільки знавців моди.

Тепер вона бажаний гість на багатьох світських заходах, де вражає гостей відвертістю своїх нарядів. Ось і цього разу світські фотографи збилися з ніг, слідуючи за нею на Beauty Awards 2016 і намагаючись зробити найбільш вдалий кадр.

Але, не тільки модні покази і світські вечірки зробили її популярною. Її Instagram налічує вже понад 3,5 мільйона підписників.