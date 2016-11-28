Юлія Висоцька опублікувала зворушливе фото з підрослим сином

Юлія Висоцька після злощасної автокатастрофи, через яку її дочка Марія вже кілька років перебуває в комі, почала вести закритий спосіб життя. Всі її сторінки в соціальних мережах були видалені, а в бесіді з журналістами знаменитість категорично відмовляється говорити про сім'ю. Однак кілька місяців тому вона вирішила повернутися в Інтернет і зареєструвала новий акаунт в Instagram, в якому ділиться своїми знімками і розповідає про роботу, а також розмірковує про життя, повідомляє видання «Домашний очаг».

Проте, сімейні фотографії на сторінці Юлії з'являються вкрай рідко, і тому для її шанувальників вони є найціннішими подарунками від телеведучої.

Так, нещодавно вона показала дуже зворушливий кадр з підрослим сином Петром, чим викликала неймовірний ажіотаж серед своїх підписників, які відзначили, як подорослішав її спадкоємець.