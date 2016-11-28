Розі О’Доннелл розгнівала Мережу, назвавши 10-річного сина Дональда Трампа аутистом

Нелегкі зараз часи у членів сім'ї Дональда Трампа. Після перемоги політика на президентських виборах у США до кожного з них прикута пильна увага, а журналісти не дають спокою. Дісталося навіть 10-річному синові Трампа і його дружини Меланії Беррону, повідомляє видання Spletnik.

Американська комедіантка Розі О'Доннелл, чия неприязнь до Дональда Трампа всім відома, назвала сина свого ворога аутистом. У своєму акаунті в Twitter актриса опублікувала відео, в якому один з користувачів YouTube зібрав кадри з дебатів і інших заходів, поведінку хлопчика на яких може бути ознакою аутизму.

«Беррон Трамп аутист? Дивовижна можливість привернути увагу до епідемії аутизму», — підписала публікацію О'Доннелл.

Варто зазначити, що у вересні у дочки Розі було діагностівано аутизм.

Користувачі Мережі здебільшого Розі не підтримали, розкритикувавши актрису за те, що та вирішила «здійснити замах» на дитину.

Сама О’Доннелл, втім, поспішила запевнити, що її повідомлення не мало на меті образити Трампа або його сина. У суботу на своєму сайті актриса опублікувала послання, в якому заявила, що хотіла як краще, оскільки в неї самої донька страждає від аутизму, і вона помітила ознаки хвороби у Беррона.

«У вересні моїй дочці Дакоті поставили діагноз аутизм. Мій пост не пов'язаний з моїм ставленням до Дональда Трампа, хоч я і визнаю, що він мені неприємний», — написала О’Доннелл.