Еріка Герцег порадувала шанувальників новим фото

Солістка групи «Віа Гра» Еріка Герцег виклала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображена у спокусливій нижній білизні, повідомляє Informing.

На фото співачка знаходиться на ліжку в нижній білизні і напіввідхиленому халаті. Шанувальники відзначили, що знімок вийшов дуже гарний і ніжний і, що найголовніше, не вульгарний.

Відзначимо, що красуня займається модельним бізнесом з 2011 року, тому у неї є досвід участі у відвертих фотосесіях.

Співачка досить часто балує своїх підписників у соцмережі фотографіями інтимного характеру.