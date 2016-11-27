Алла Пугачова збирається повернутися на сцену через фінансові проблеми

Нещодавно Алла Пугачова виступила на церемонії вручення премії «Золотий грамофон». Як тільки співачка з'явилася в залі, її миттєво оточили кореспонденти і почали клацати затворами фотокамер. Пугачова покірно позувала їм, але потім все ж зізналася, що в останні роки їй стає все складніше витримувати яскраве світло фотоспалахів.

"Я тільки роблю вигляд, що мені це подобається. Очі болять від спалахів дуже!", - сказала журналістам співачка. Офтальмологи кажуть, що спалахи камер чинять негативний вплив на очі і навіть можуть викликати опік рогівки, привести до зуду і сльозливості, тому багато знаменитостей воліють фотографуватися в сонцезахисних окулярах.

Як інформує uznayvse.ru, найближчим часом Алла Борисівна виступить на концерті «Пісня року» і візьме участь в новорічних корпоративах, при цьому вона зазначила, що повернутися на сцену їй довелося через фінансові проблеми.

- Гроші мають звичай закінчуватися. У мене велика сім'я, великий будинок, діти малі. Я ніколи не залежу від чоловіка! - заявила співачка.