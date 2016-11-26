Фіналістку шоу «Битва екстрасенсів» Ніколь Кузнєцову підозрюють у захворюванні на анорексією

Фото: Особистий архів Ніколь Кузнєцової

Фанати зірки «Битви екстрасенсів» стурбовані зовнішнім виглядом Ніколь. Багато хто вирішив, що ясновидиця страждає від анорексії, інші вважають настільки різке схуднення результатом серйозних емоційних переживань.

Учасниця шістнадцятої «Битви екстрасенсів» при зрості 165 сантиметрів важить всього 42 кілограми. Передплатники буквально засипають її листами в соцмережах з питаннями на кшталт: «Ніколь, ви так сильно схудли. З вами все в порядку?», «Відразу звернула увагу, як ви сильно схудли. Розповісте як?!»,« Ніколь, як здоров'я, як ся маєш?»

Сама екстрасенс на численні звинувачення в гонитві за струнким тілом довгий час не відповідала нічого. День за днем ​​передплатники Ніколь в соцмережах все більше роздмухували масштаби проблеми і поширювали чутки про анорексію Кузнєцової в фанатських спільнотах. «Старх» зв'язався з рудоволосою відьмою і з'ясував, з чим насправді пов'язана така стрімка втрата ваги.

«Дійсно, останнім часом я різко схудла, - ділиться зі « СтарХітом» ясновидиця. - Зараз я важу 42 кілограми при зрості 165 сантиметрів. Але ні про яку анорексії не може бути й мови. Причина в тому, що кожен місяць я проходжу операції. На сьогоднішній день я перенесла вже 219, і це, безумовно, позначається на моєму організмі. Однак здаватися я не збираюся!»

Фіналістка «Битви екстрасенсів» відзначила, що анорексія - це ознака важких психологічних захворювань. Їй, звичайно, є за що переживати, проте причина сильної худорлявості криється зовсім не в жорстких дієтах. Більш того, жінка настійно рекомендує не зводити худобу в культ.

«Під час післяопераційного періоду довго відновлююся, дотримуюся певної дієти. Але в моєму раціоні є м'ясо, риба і все необхідне. Солодке заміняю фруктами - знову ж таки не в гонитві за стрункою фігурою. Я і мої діти їмо тільки домашню їжу, ніяких напівфабрикатів або газованої води з магазину».

Ніколь виховує двох синів. Старший син Єгор ходить до третього класу. Як розповідала учасниця «Битви екстрасенсів», у нього є екстрасенсорні здібності, розкрити які йому належить в майбутньому. Ніколь зізналася, що в питаннях виховання вона дуже сувора мама і може сильно покарати дітей.