Стало відомо, як Ксенія Собчак назвала свого первістка

Стало відомо, як Ксенія Собчак назвала свого первістка

Незважаючи на скритність зоряної пари, їх близький приятель розповів журналістам, як подружжя нарекло немовля.

Джерело: Відомості

Всім відомо, що новоспечені батьки Ксенія Собчак і Максим Віторган не люблять говорити про своє особисте життя. Ще більше вони уникають тем, що стосуються їхнього малюка. Але журналістам все-таки вдалося з'ясувати, як вони назвали новонародженого.

Незважаючи на скритність зоряної пари, їх близький приятель розповів журналістам, як подружжя нарекло немовля.

"Собчак і Віторган довго вибирали між трьома іменами, але вирішили зупинитися на Платоні. Документів у малюка поки немає", - заявив знайомий подружжя.

Нагадаємо, 18 листопада близько 5 години ранку Ксенія Собчак вперше стала мамою. Вона народила своєму чоловікові Максиму Віторганом сина. Народжувала Ксенія в елітному госпіталі, в якому з'явилася на світ двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна.

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