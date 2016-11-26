Стало відомо, як Ксенія Собчак назвала свого первістка

Всім відомо, що новоспечені батьки Ксенія Собчак і Максим Віторган не люблять говорити про своє особисте життя. Ще більше вони уникають тем, що стосуються їхнього малюка. Але журналістам все-таки вдалося з'ясувати, як вони назвали новонародженого.

Незважаючи на скритність зоряної пари, їх близький приятель розповів журналістам, як подружжя нарекло немовля.

"Собчак і Віторган довго вибирали між трьома іменами, але вирішили зупинитися на Платоні. Документів у малюка поки немає", - заявив знайомий подружжя.

Нагадаємо, 18 листопада близько 5 години ранку Ксенія Собчак вперше стала мамою. Вона народила своєму чоловікові Максиму Віторганом сина. Народжувала Ксенія в елітному госпіталі, в якому з'явилася на світ двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна.