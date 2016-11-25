Вікторія Бекхем стане продюсером свого сина

Вікторія Бекхем із сином

11-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів, цілком можливо, в майбутньому затьмарить своїх знаменитих батьків. У хлопчика виявився співочий талант і заради того, щоб допомогти стати йому справжньою зіркою, Вікторія готова піти на чималі жертви, повідомляє 7days.

Вперше про дарування Круза заговорили, коли його батько виклав в мережу композицію Hopefull в стилі R & B у виконанні свого молодшого сина. Цей кліп буквально «підірвав» Інтернет, і про хлопчика заговорили, як про нового Джастіна Бібера. Багато хто помітив, що і голоси, і манера виконання Джастіна і Круза дивно схожі. А дехто навіть наважився заявити, що коли він був у віці юного Бекхема, Бібер співав гірше!

А незабаром після гучного кліпу Девід виклав у Мережу фотографію, що заінтригувала усіх: на ній Круз був відображений в студії звукозапису, з навушниками і біля мікрофона. З чого зробили висновок, що юний Бекхем працює над новою композицією. Так і виявилося — Круз записав пісню Бібера «Never Say Never». І як тільки запис потрапив в соціальну мережу, у сторінки юного співака з'явилася маса підписників. Причому, як стверджують, у Круза є ще кілька готових записів, якими він незабаром поділиться зі своїми шанувальниками.

Між іншим, за право стати продюсером юного співака вже розгорілася битва. Першим про своє бажання працювати з Крузом заявив відомий телеведучий і продюсер Саймон Коулз. Потім свою пропозицію зробив й інший відомий фахівець — Родні Джеркінс. Але, схоже, це місце вже зайнято.

Його мама Вікторія заявила, що як людина, не з чуток знайома з музичним бізнесом, має намір особисто направляти кар'єру сина. І коли її чоловік Девід заперечив, зазначивши, що, управління її фешн-імперією абсолютно не залишає їй для цього часу, Вікторія заявила: вона готова на піти будь-які жертви заради свого сина. Навіть якщо їй буде потрібно відмовитися від частини своїх бізнес-проектів, вона піде на це без коливань.