Крістен Стюарт вирішила всиновити дитину

Актриса Крістен Стюарт вирішила ще більше здивувати своїх шанувальників, які досі перебувають у шоковому стані від того, що їхня улюблениця віддає перевагу одностатевим зв’язкам, повідомляє Paparazzi.ru.

Разом зі своєю дівчиною Алісією Каргайл 26-річна зірка саги «Сутінки» вирішила взяти в їхгю нетрадиційну сім'ю прийомну дитину.

За визнанням Крістен вона вже давно стала роздумувати на тему материнства, а її кохана повністю солідарна з нею в цьому питанні.

Ніяких подробиць пара не відкриває, однак оформлення всіх необхідних документів уже заплановано.