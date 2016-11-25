Джигурда прийшов на суд в образі Тараса Бульби

Епатажний актор Микита Джигурда вкотре вразив громадськість своїм зовнішнім виглядом, коли прибув на засідання суду у справі про розлучення з дружиною, фігуристкою Мариною Анісіною, повідомляє Informing.

До зали суду Джигурда прийшов, одягнувши костюм козака.

Журналістам, які поцікавилися, що змусило актора вибрати такий образ, Джигурда відповів, що українські режисери запропонували йому зіграти в кіно роль такого плану.