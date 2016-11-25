Джулія Робертс і Боно заспівали заради хворих на СНІД (відео)

Актори Джулія Робертс, Ченнінг Татум, Ніл Патрік Гарріс та Крістен Белл, а також музикант Боно та інші «селебріті» вирішили в незвичний спосіб нагадати про те, що заможні люди мають не забувати помагати нужденним та хворим, повідомляє «ТаблоID».

Зі спільним музичним номером вони виступили в телешоу Джиммі Кіммела.

На відео зіркові гості по черзі співають про те, які вони багаті та в яких розкошах живуть.

Та рефрен у пісеньки геть невеселий: «Але якщо ми не допомагатимемо людям, хворим на СНІД, ми всі потрапимо в пекло».

А потім з'являється й чорт — його грає Боно.