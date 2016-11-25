Джигурду перевірятимуть на причетність до загибелі бізнесвумен Людмили Браташ

У розпорядженні слідчих виявилося відео, на якому зафіксовано, як Джигурда виводить Браташ з приміщення. Жінка вже не може пересуватися і її Джигурда буквально тягне на собі. Допомагав йому в цьому водій, повідомляє Informing.

Як встановило слідство, протягом декількох днів перед смертю Браташ, Джигурда провів у неї вдома. Він і доставив Людмилу в приватну клініку з інтоксикацією. Як встановила експертиза, кримінальної складової в смерті жінки немає.

Але родичі Браташ звернулися в поліцію, заявивши, що її навмисно споював Джигурда. Вони вважають, що епатажний актор хотів заволодіти майном бізнесвумен. Як стверджує сестра загиблої, спілкуючись з Джигурдою, Людмила перетворилася в п'яницю.

А тим часом свої права на майно Людмили Браташ заявили відразу кілька людей. Рішення щодо того, хто ж з них його отримає, буде приймати суд.