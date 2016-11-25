Джигурду перевірятимуть на причетність до загибелі бізнесвумен Людмили Браташ

Джигурду перевірятимуть на причетність до загибелі бізнесвумен Людмили Браташ

Слідство перевірить Микиту Джигурду на причетність до смерті російської бізнесвумен Людмилу Браташ.

Джерело: Відомості

У розпорядженні слідчих виявилося відео, на якому зафіксовано, як Джигурда виводить Браташ з приміщення. Жінка вже не може пересуватися і її Джигурда буквально тягне на собі. Допомагав йому в цьому водій, повідомляє Informing.

Як встановило слідство, протягом декількох днів перед смертю Браташ, Джигурда провів у неї вдома. Він і доставив Людмилу в приватну клініку з інтоксикацією. Як встановила експертиза, кримінальної складової в смерті жінки немає.

Але родичі Браташ звернулися в поліцію, заявивши, що її навмисно споював Джигурда. Вони вважають, що епатажний актор хотів заволодіти майном бізнесвумен. Як стверджує сестра загиблої, спілкуючись з Джигурдою, Людмила перетворилася в п'яницю.

А тим часом свої права на майно Людмили Браташ заявили відразу кілька людей. Рішення щодо того, хто ж з них його отримає, буде приймати суд.

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