Після народження сина Ксенія Собчак екстрено змінює прізвище

Рсоійська телеведуча Ксенія Собчак після народження сина екстрено змінює прізвище на Віторган-Собчак, щоб новонароджений міг також мати подвійне прізвище, повідомляє Informing.

Відомо, що світська левиця вже звернулася до держорганів із проханням про термінову зміну прізвища. За її словами, це потрібно зробити протягом тижня.

Джерело, близьке до зоряної сім'ї, повідомило, що Ксенія Собчак хоче дати дитині своє прізвище, але перш за все змінить його на Віторган-Собчак. Таке рішення було прийнято тому, що Ксенія Анатоліївна хоче зберегти пам'ять про свого батька.

Молоді батьки Ксенія Собчак і Максим Віторган вже визначилися з ім'ям для свого новонародженого сина і вирішили назвати малюка Платоном. Правда, оскільки документи ще не оформлені, зіркові батьки ще можуть передумати.