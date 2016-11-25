Перрі та Блум спростували чутки про розставання
Зірки разом відсвяткували День подяки.
Фанати співачки Кеті Перрі та актора Орландо Блума даремно засмутилися через чутки про розставання улюбленої пари, повідомляє «ТаблоID»
Зірки разом відсвяткували День подяки, по-сімейному та в піжамах.
Кеті та Орландо вечеряли з її родичами. Відео співачка поділилася в Snapchat.
Співачка показала свою родину, і Орландо тепер теж її член.
На ньому можна побачити сестру Перрі, Анджелу та їхнього тата, теж у піжамі, капелюсі та кумедних капцях. А Орландо колисає на руках малюка — імовірно, це молодший із племінників Кеті.