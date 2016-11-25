Майлі Сайрус подарували єдинорога

Голлівудська зірка Майлі Сайрус відзначила свій 24-ий день народження. Наречений співачки Ліам Хемсворт подарував їй величезний перстень з різнокольоровими камінцями, повідомляє Paparazzi.ru.

Але це далеко не все, Ліам прикрасив коробочку фігуркою єдинорога, стразами та іншими дівчачими атрибутами

Сайрус від такого подарунка, звичайно ж, була в захваті і тут же опублікувала пост в своєму мікроблозі. Раніше дівчина зізнавалася, що перший подарований Ліамом перстень їй не подобається. За словами Сайрус, він не поєднується з іншими прикрасами.