Майлі Сайрус подарували єдинорога
Чоловік Майлі Сайрус подарував їй на день народження коробочку з єдинорогом.
Голлівудська зірка Майлі Сайрус відзначила свій 24-ий день народження. Наречений співачки Ліам Хемсворт подарував їй величезний перстень з різнокольоровими камінцями, повідомляє Paparazzi.ru.
Але це далеко не все, Ліам прикрасив коробочку фігуркою єдинорога, стразами та іншими дівчачими атрибутами
Сайрус від такого подарунка, звичайно ж, була в захваті і тут же опублікувала пост в своєму мікроблозі. Раніше дівчина зізнавалася, що перший подарований Ліамом перстень їй не подобається. За словами Сайрус, він не поєднується з іншими прикрасами.