Charli XCX шокувала фанатів зовнішнім виглядом

Британська співачка Шарлота Емма Ейтчісон, більш відома як Charli XCX, прибула на захід в Сіднеї в надиво убогому вбранні, повідомляє видання Paparazzi.ru.

Для свого походу на 30-й oорічний ARIA Awards Шарлотта обрала білу сукню — прозору зверху і дуже коротку знизу.

Особливо всіх вразила широка лямка, яка нібито випадково постійно спадає з плеча.

Але найгірше весь цей наряд виглядав ззаду.

Фанати відзначають, що, враховуючи згорблену спину дівчини, навіть і на нижню частину тіла дивитися не особливо цікаво.

Крім того, сама Charli XCX «додала» собі «жіночності» фотографією з салону лімузина.