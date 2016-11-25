Charli XCX шокувала фанатів зовнішнім виглядом
Шарлота Емма Ейтчісон прибула на захід у Сіднеї в надиво убогому вбранні.
Британська співачка Шарлота Емма Ейтчісон, більш відома як Charli XCX, прибула на захід в Сіднеї в надиво убогому вбранні, повідомляє видання Paparazzi.ru.
Для свого походу на 30-й oорічний ARIA Awards Шарлотта обрала білу сукню — прозору зверху і дуже коротку знизу.
Особливо всіх вразила широка лямка, яка нібито випадково постійно спадає з плеча.
Але найгірше весь цей наряд виглядав ззаду.
Фанати відзначають, що, враховуючи згорблену спину дівчини, навіть і на нижню частину тіла дивитися не особливо цікаво.
Крім того, сама Charli XCX «додала» собі «жіночності» фотографією з салону лімузина.