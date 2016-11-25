Слава Камінська з гурту «НеАнгели» вперше показали своїх дітей

Разом із зіркою брали участь і її діти, повідомляє VistaNews.

На сторінці в соціальних мережах, артистка виклала фотографії з події.

Слава пройшла по подіуму в чорному елегантному костюмі, тримаючи на руках доньку, і ведучи за руку сина. Діти були одягнені під стать зоряній мамі, син Леонард красувався перед публікою в смокінгу, а дочка Лаура в стильному чорному платті.

Після показу на подіум вийшов чоловік Слави, відомий пластичний хірург Едгар Камінський. Чоловік привітав своїх діточок з дебютом на сцені. Це була перша поява зіркових чад перед телекамерами.

Разом зі Славою в показі брали участь її колеги з НеАнгелів, які також вивели на подіум своїх дітей в одязі від Олени Бернацької.

Шанувальники Камінської бурхливо підтримали витівку співачки масою позитивних коментарів.