Слава Камінська з гурту «НеАнгели» вперше показали своїх дітей

Слава Камінська з гурту «НеАнгели» вперше показали своїх дітей

Слава Камінська взяла участь у показі відомого модельєра Олени Бернацької.

Джерело: Відомості

Разом із зіркою брали участь і її діти, повідомляє VistaNews

На сторінці в соціальних мережах, артистка виклала фотографії з події. 

Слава пройшла по подіуму в чорному елегантному костюмі, тримаючи на руках доньку, і ведучи за руку сина. Діти були одягнені під стать зоряній мамі, син Леонард красувався перед публікою в смокінгу, а дочка Лаура в стильному чорному платті. 

Після показу на подіум вийшов чоловік Слави, відомий пластичний хірург Едгар Камінський. Чоловік привітав своїх діточок з дебютом на сцені. Це була перша поява зіркових чад перед телекамерами. 

Разом зі Славою в показі брали участь її колеги з НеАнгелів, які також вивели на подіум своїх дітей в одязі від Олени Бернацької. 

Шанувальники Камінської бурхливо підтримали витівку співачки масою позитивних коментарів. 

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