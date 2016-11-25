Ксенія Собчак зробила заяву в соцмережі

Вона розповіла, що за останній тиждень отримала безліч пропозицій від ЗМІ розповісти про народження сина, повідомляє Informing.

Представники телеканалів і друкованих видань телефонують з аналогічними проханнями до її рідних і близьких. Але, як зазначає Ксенія, ні вона, ні люди з її оточення, не погодяться на те, щоб спілкуватися зі ЗМІ на цю тему.

«Все, що ви можете з подібних програм дізнатися, — це домисли, чутки і спекуляції щодо чужого особистого життя», — стверджує Собчак.

Як заявила Ксенія, всю важливу інформацію про те, що відбувається в житті її родини, вона і її чоловік, повідомляють на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Все інше — це лише нічим не підтверджені чутки і домисли.

Нагадаємо, 18 листопада Ксенія Собчак народила сина. Через кілька днів вона опублікувала знімок з пологового будинку, на якому її чоловік стоїть біля ліжечка дитини.