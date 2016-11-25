Настя Каменських здивувала фанатів кумедною зачіскою

Співачка повідомила, що робить такі оригінальні «пучки», коли в неї грайливий настрій, інформує VistaNews.

«Всі дівчатка погодяться зі мною, що гарна зачіска доповнює будь-який образ. Мої улюблені пучки, я їх роблю, коли в мене грайливий настрій. Я можу і вас навчити робити цю зачіску», — підписала пост Каменських.

У результаті публікація набрала більше 12 тисяч голосів, а в коментарях з'явилися безліч компліментів на адресу співачки.