Леді Гага підтримала Каньє Уеста

Леді Гага на своїй сторінці в Twitter виступила зі словами підтримки на адресу Каньє Уеста з приводу його рішення скасувати всі гастролі до кінця року, повідомляє VistaNews.

Нагадаємо, репер навіть потрапив до лікарні на тлі частих стресів і психічного розладу як наслідок. Подейкують, що артист перебуває за крок від втрати розуму через щільний робочий графік і постійне нервове напруження.

Поведінка співака на концертах, щонайменше, стала дивною, і друзі заговорили про нервовий зрив. Так, спочатку Каньє зі сцени вилаяв Бейонсе і Jay Z, потім пішов посеред виступу, а після опублікував майже сотню безглуздих фото в Instagram.

Леді Гага різко присікла розмови і повідомлення в мережі тих фанатів, які жартують над психічним станом Уеста. «Давайте бути добрими і люблячими. Я підтримую і люблю тебе, брат. Я знаю, ти хоробрий і тобі вистачить мудрості, щоб зупинити цей тур і подбати про себе. Ти великий артист», — написала артистка.

Також зірка підкреслила, що не згодна з поведінкою репера, але сподівається, що публіка проявить співчуття.