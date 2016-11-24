Фото голої Анни Семенович у ванній покорило чоловіків
Співачка поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Російська співачка Анна Семенович, яка неодноразово заявляла, що не соромиться своїх форм, порадувала чоловічу аудиторію свого мікроблога Instagram пікантним фотознімком.
Днями Семенович виклала фотознімок, зроблений у ванній. На ньому Анна лежить повністю оголеною, її прикриває лише піна. В руках у артистки келих червоного вина.
Під знімком Семенович розмістила пост про шкідливі звички і закликала прихильників вести здоровий спосіб життя. Багато шанувальників співачки захопилися знімком і запропонували Семенович зробити відверту фотосесію для чоловічого видання.
"Це збуджує", - написав один з шанувальників Анни.
"Розкішна жінка" - зазначив ще один інтернет-користувач.
"Дівчина-мрія, як Афродіта з піни" - прокоментував фото ще один чоловік.