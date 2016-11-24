Мадонна прокоментувала арешт свого сина

Мадонна з сином

Американська співачка Мадонна незважаючи ні на що підтримуватиме свого сина-підлітка Рокко, повідомляє «ТаблоID».

Про це поп-діва заявила у першому офіційному коментарі, щодо арешту сина за зберігання марихуани.

«Я дуже сильно люблю свого сина. Я зроблю все можливе, щоб дати йому ту підтримку, яка йому потрібна», — наголосила 58-річна Мадонна в заяві.

«І я прошу вас поважати наше приватне життя в цей ча», — додала співачка.

16-річного Рокко було заарештовано ще 28-го вересня в Лондоні. Та про це стало відомо лише 23-го листопада.

У підлітка, який нині проживає з батьком Гаєм Річі у Великобританії, знайшли невелику кількість марихуани.

Щоправда, на облік парубка поліція не поставила, оскільки це перше дрібне правопорушення Рокко. Натомість, син Мадонни таки мусить відвідати кілька виховних заходів.