Мадонна прокоментувала арешт свого сина
У 16-річного Рокко знайшли марихуану.
Американська співачка Мадонна незважаючи ні на що підтримуватиме свого сина-підлітка Рокко, повідомляє «ТаблоID».
Про це поп-діва заявила у першому офіційному коментарі, щодо арешту сина за зберігання марихуани.
«Я дуже сильно люблю свого сина. Я зроблю все можливе, щоб дати йому ту підтримку, яка йому потрібна», — наголосила 58-річна Мадонна в заяві.
«І я прошу вас поважати наше приватне життя в цей ча», — додала співачка.
16-річного Рокко було заарештовано ще 28-го вересня в Лондоні. Та про це стало відомо лише 23-го листопада.
У підлітка, який нині проживає з батьком Гаєм Річі у Великобританії, знайшли невелику кількість марихуани.
Щоправда, на облік парубка поліція не поставила, оскільки це перше дрібне правопорушення Рокко. Натомість, син Мадонни таки мусить відвідати кілька виховних заходів.