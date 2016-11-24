Кім Кардашян втекла з дітьми від чоловіка-психопата

Західні таблоїди підтвердили інформацію про те, що шлюб 39-річного Каньє Уеста і 35-річної Кім Кардашьян «тріщить по швах», повідомляє Paparazzi.ru.

Свідченням того, що Кім не хоче більше терпіти витівки чоловіка, став її переїзд разом з дітьми в будинок мами Кріс Дженнер.

Нагадаємо, знаменитого американського репера і продюсера два дні тому в наручниках відвезли в одну з клінік Лос-Анджелеса. Правда, не можна не відзначити того, що в психлікарню Каньє потрапив саме після скандалу з Кім Кардашьян. Так що, не виключено, що причиною погіршення здоров'я співака стала саме поведінка його дружини.

До того ж, якщо придивитися, у Каньє на всіх знімках обличчя не дуже щасливої людини.