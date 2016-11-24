Ксенія Собчак розповіла про будні молодої матері

35-річна російська телеведуча Ксенія Собчак, у якої 18 листопада народився первісток, недавно зізналася, що їй незвично сидіти вдома і нічого не робити, повідомляє Informing.

В Instagram вона поділилася своїми думками з приводу буднів молодої мами. Ксенія написала, що від неробства вже розглядає свої руки і розмістила фото руки з великою кількістю красивих браслетів.

«Чим себе зайняти, коли зовсім не звик сидіти вдома і всі свої обов'язки зробив? Вставляти фото в рамочки, розставляти квіти і розглядати руки! », — задається питанням телеведуча.

Підписники новоспеченої матусі поспішили «заспокоїти» її, написавши, що це перші дні після пологів здаються такими спокійними, а от коли малюк трохи підросте, то почне вимагати до себе більше уваги, і у Ксенії абсолютно не буде часу на розглядання рук.