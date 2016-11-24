Репера Каньє Уеста доставляли в лікарню прикутим наручниками до каталки

Лікар музиканта заявив, що Уест страждає від тимчасового психозу, повідомляє TMZ. Однак джерела видання стверджують, що проблеми зі здоров'ям у репера набагато серйозніші.

Лікар артиста розповів поліцейським, що репер страждає від тимчасового психозу, який викликаний нестачею сну і крайнім зневодненням.

Зараз Уест знаходиться в одній з лікарень Лос-Анджелеса і залишиться в ній мінімум до кінця тижня. Сім'я репера сподівалася провести з ним День подяки, але це виявилося неможливим.

За даними джерел видання, психологічні проблеми Уеста досить істотні.

Музикант був госпіталізований 21 листопада. Репер не хотів їхати до лікарні. Тому співробітникам правоохоронних органів довелося прикувати його наручниками до каталки під час транспортування в медзаклад. За день до цього інциденту репер скасував 21 концерт до кінця 2016 року в рамках туру Сан-Пабло.

У вівторок, 22 листопада, американцеві поставили діагноз. Лікарі заявили, що у музиканта діагностовано виснаження.