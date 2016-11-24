Елтон Джон відмовився виступати на інавгурації Трампа

Британський співак сер Елтон Джон не співатиме на інавгурації Дональда Трампа, як про це поспішили оголосити в новообраного президента США, повідомляє «ТаблоID».

Радник Трампа Ентоні Скарамуччі анонсував виступ Джона на офіційному заході в січні.

«Елтон Джон збирається дати концерт на інавгурації», — заявив представник нового Президента США.

Але речник Елтона Джона категорично заперечив цю інформацію.

«Це взагалі не правда», — сказали в співака.

Варто додати, що під час виборчої кампанії сер Елтон висловив підтримку супернику Трампа, кандидату від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

«Нам потрібен в Білому домі гуманіст, а не варвар», — казав тоді Джон.