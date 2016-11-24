Елтон Джон відмовився виступати на інавгурації Трампа
Під час виборчої кампанії сер Елтон висловив підтримку Гілларі Клінтон.
Британський співак сер Елтон Джон не співатиме на інавгурації Дональда Трампа, як про це поспішили оголосити в новообраного президента США, повідомляє «ТаблоID».
Радник Трампа Ентоні Скарамуччі анонсував виступ Джона на офіційному заході в січні.
«Елтон Джон збирається дати концерт на інавгурації», — заявив представник нового Президента США.
Але речник Елтона Джона категорично заперечив цю інформацію.
«Це взагалі не правда», — сказали в співака.
Варто додати, що під час виборчої кампанії сер Елтон висловив підтримку супернику Трампа, кандидату від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
«Нам потрібен в Білому домі гуманіст, а не варвар», — казав тоді Джон.