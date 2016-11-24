У Мережі з’явилися відверті фото Анни Сєдокової

Фотографом в ній виступив 56-річний голлівудський актор Антоніо Бандерас, моделлю — російська співачка Анна Сєдокова, повідомляє Informing.

Відомо, що кілька тижнів тому Антоніо Бандерас приїхав в Москву спеціально для того, щоб зняти кілька ефектних кадрів. Виявляється, фотографія — одне із захоплень актора.

До речі, новоспечену модель не збентежив той факт, що їй довелося зніматися у відвертих позах і без деяких елементів одягу.

Як зазначив сам Бандерас, Сєдокова поводилася перед камерою надзвичайно вільно і розкуто, а йому випала нагода зробити неймовірні знімки.

Пізніше Сєдокова розмістила кілька фотографій в Instagam, після чого прихильники Анни прийшли в захват.

Так, користувачі відзначили, що співачка поводиться як професійна модель — вона не соромиться відвертих поз, а також вельми пікантних нарядів.. Як відзначають шанувальники Анни, це пояснюється тим, вона вже не раз знімалася для чоловічих журналів.