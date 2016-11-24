Трирічна донька Алли Пугачової вчиться плавати (відео)

Підписники зірки прийшли в захват від відео, зазначивши, що Ліза помітно підросла, повідомляє видання «Домашний очаг».

«Переглянула кілька разів, таке позитивне відео, спасибі, що пускаєте нас до себе», «Мама з таким ніжним голоском за кадром», «Смілива і точна в стрибку!», «Спасибі, що ділитеся з нами такими прекрасними моментами. Лізочка чарівна, солодкий пупсик», «Як підросла вже! Молодчинка! Намагається і не лінується! Вся в маму!» — написали захоплені шанувальники.