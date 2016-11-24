Сара Джессіка Паркер вразила шанувальників дивним вбранням

Гостею вечірнього шоу Джиммі Феллона на телеканалі NBC стала Сара Джессіка Паркер, яка з'явилася в студії в досить дивному вбранні.

51-річна актриса одягла сукню в бордову смужку з металевим блиском, яке спадало з плечей, оголюючи їх і зону декольте.

Причому спадало настільки сильно, що часом навіть здавалося, що воно ледве тримається. Входячи в студію, зірка серіалу "Секс у великому місті" (Sex and the City) притиснула руки до грудей, немов для більшої впевненості, що сукня з неї не спаде. На своїй сторінці в Instagram Сара Джессіка поділилася відео в цьому вбранні, пише "Знай наших".

І по тому, як енергійно актриса спускалася в платті по сходах, поспішаючи на шоу Джиммі Феллона, видно, що образ продуманий до дрібниць і не підведе її. Словом, хитромудре вбрання виявилось справжньою загадкою.