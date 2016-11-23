Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися

Після 10 місяців стосунків закохані розійшлися нібито через різні погляди на майбутнє, повідомляє «ТаблоID» з посиланням на «The Sun».

Подейкують, Блум зрозумів, що просто ще не готовий до шлюбу.

«Незабаром після Хелловіна Орландо зізнався приятелям, що вирішив закінчити їхні з Кеті стосунки. Він стверджував, що просто не готовий до одруження і дітей», — розповіло джерело з оточення актора.

А от друзі Пері, навпаки кажуть, що ініціатором розриву була саме вона. Мовляв, закохані просто віддалилися одне від одного й співачці це набридло.

Як відомо, Блум уже був у шлюбі із супермоделлю Мірандою Керр. І в екс-подружжя є спільний син Флінн. Кеті Перрі також має досвід подружнього життя із коміком Расселом Брендом.

Сама ж Пері останнім часом нібито мріяла народити дитину від Блума.

Кеті й Орландо перестали приховувати свій роман у березні цього року.