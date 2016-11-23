Галина Сергіївна з «Татусевих дочок» вразила фанатів новими фото

Зірка російського серіалу «Татусеві дочки» 21-річна актриса Єлизавета Арзамасова вразила колег і шанувальників новим іміджем. Юна артистка, яку звикли асоціювати з образом дівчинки-заучки Галини Сергіївни у великих окулярах, вирішила, що вона вже досягла того віку, коли без утисків можна демонструвати своє тіло у відвертих нарядах, повідомляє видання «Домашний очаг».

Нещодавно молода актриса поділилася власним знімком у купальнику з глибоким декольте, який оголив спокусливі форми Єлизавети. «Ось, подумую: чи не розмістити, нарешті, справжнє фото в купальнику? Я ж уже велика дівчинка...» — таким коментарем супроводила публікацію артистка.

Арзамасова думала недовго і вже через кілька днів показала себе в повний зріст у відвертому купальнику, що демонструє її фігуру.

Підписники Єлизавети були захоплені її перетворенням і засипали зірку серіалу «Татусеві дочки» численними компліментами, зазначивши, що таке тіло шкода ховати під консервативним одягом.